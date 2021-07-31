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31.07.2021 22:34
Рубрика: Экономика

Узбекистан запустил производство вакцины "Спутник V"

Текст: Евгения Думанская

В Узбекистане произвели первые партии вакцины от коронавируса "Спутник V" на предприятии Jurabek Laboratories. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Роспотребнадзор призвал ускорить темпы вакцинации

Узбекистан сертифицировал российскую вакцину для применения в стране в феврале 2021 года. Позже был организован технологический трансфер, чтобы республика могла приступить к выпуску препарата. Валидационные партии направлены в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи для контроля качества.

Как отметили в РФПИ, локальное производство препарата позволит ускорить вакцинацию населения Узбекистана.

Препарат "Спутник V" зарегистрирован в 69 странах. Вакцина создана на основе аденовирусных векторов. Эффективность составляет 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, получивших оба компонента.

Ранее было объявлено о проведении на территории России совместных клинических исследований по комбинированному применению первого компонента вакцины "Спутник V" и разработанной в Оксфорде вакцины AstraZeneca. Как сообщили в РФПИ со ссылкой на исследование, которое проводится в Азербайджане, по предварительным данным, комбинация вакцин не вызывает серьезных побочных реакций.

Экономика Отрасли Фарминдустрия В мире экс-СССР Узбекистан Госфонды и контрольные органы Российский фонд прямых инвестиций Вакцинация от коронавируса

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