В Госдуме сообщили о перспективах рассмотрения поправок об аннулировании прав

Новости

Поезд Ейск - Москва задержан в Калужской области из-за аварии на переезде 14:50
Создатели фиктивных медцентров пойдут под суд в Петербурге 14:37
Академик Румянцев: Качество школьного питания должны контролировать медработники 14:22
Олег Леонов сдал в избирком подписи для регистрации кандидатом в депутаты Госдумы 14:16
Как в Подмосковье избавились от "глупых" пробок 14:15
Москвичи старше 60 лет стали чаще вкладывать сбережения в недвижимость 14:03
МИД РФ потребовал от Украины соблюдать законодательство по воинским мемориалам 13:53
В Подмосковье открыли мемориал воинам тыла 13:52
Борщевик начал освоение Заполярья 13:40
Ведущий и писатель-сатирик Леонид Якубович празднует день рождения 13:29
Зенфира Магомедалиева вышла в полуфинал Олимпиады в боксе 13:26
Общероссийское родительское собрание: открыт сбор вопросов министру просвещения 13:13
Джокович отказался от матча за бронзу в миксте 13:08
Захарова призвала Париж признать проявления неонацизма на Украине 13:06
Правительство утвердило президентские выплаты школьникам со 2 августа 13:03
Российские дзюдоисты не смогли завоевать бронзу в турнире смешанных команд 12:50
Женская сборная России по регби-7 стала восьмой на Олимпиаде 12:33
Путин: Россия продолжит помогать Турции в тушении лесных пожаров 12:31
США ввели санкции против кубинских силовиков 12:20
В Троице-Сергиевой лавре совершат молебен для паралимпийской сборной РФ 12:15
Штангист Люй Сяоцзюнь завоевал золото Олимпиады в Токио 12:10
В канун Дня ВДВ к памятнику В.Ф Маргелову в Москве возложили цветы 11:59
В Москве выявлено 3514 новых случаев COVID-19 11:55
Ученые РФ создали препарат для оценки клеточного иммунитета к COVID-19 11:51
ВДВ показали новые вооружения на полигоне "Алабино" 11:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Кто и как сейчас тушит пожары в лесах Якутии
Кто и как сейчас тушит пожары в лесах Якутии
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
31.07.2021 13:58
Рубрика: Власть

В Госдуме сообщили о перспективах рассмотрения поправок об аннулировании прав

Текст: Татьяна Замахина
Инициатива об аннулировании прав из-за болезни должна пройти обсуждение в кабмине, только потом Госдума будет готова ее рассмотреть. Об этом сообщил глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Ранее стало известно о разработке поправок, в случае принятия которых водителей будут автоматически лишать прав при выявлении некоторых заболеваний. Как сообщает "Коммерсант", предполагается, что с 1 марта 2022 года клиники будут обязаны оперативно информировать ГИБДД о найденных у водителей заболеваниях, при которых нельзя управлять транспортом (например, речь о существенном ухудшении зрения или алкоголизме - точный список утвердит кабмин). Затем права приостановят на время проверки, а в случае подтверждения диагноза - лишат.

Фото: Владимир Баранов / РИА Новости
Штрафы с водителей предложено взимать автоматически

"Когда они пройдут все согласования в правительстве, тогда мы о них будем говорить", - заявил Евгений Москвичев, отвечая на вопроси ТАСС об этих поправках. Он уточнил, что пока не видел инициативу.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Путин поручил создать межведомственную комиссию по историческому просвещению
Правительство утвердило президентские выплаты школьникам со 2 августа
В Госдуме сообщили о перспективах рассмотрения поправок об аннулировании прав
В РФ продлили упрощенный порядок регистрации безработных
Рогозин: Падение давления в отсеке "Звезды" не связано со стыковкой "Науки"
Путин поручил кабмину и ЦБ координировать действия в борьбе с инфляцией
Минюст разрешил ЗАГСам проводить регистрацию брака на дому