В Госдуме сообщили о перспективах рассмотрения поправок об аннулировании прав

Инициатива об аннулировании прав из-за болезни должна пройти обсуждение в кабмине, только потом Госдума будет готова ее рассмотреть. Об этом сообщил глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Ранее стало известно о разработке поправок, в случае принятия которых водителей будут автоматически лишать прав при выявлении некоторых заболеваний. Как сообщает "Коммерсант", предполагается, что с 1 марта 2022 года клиники будут обязаны оперативно информировать ГИБДД о найденных у водителей заболеваниях, при которых нельзя управлять транспортом (например, речь о существенном ухудшении зрения или алкоголизме - точный список утвердит кабмин). Затем права приостановят на время проверки, а в случае подтверждения диагноза - лишат.

"Когда они пройдут все согласования в правительстве, тогда мы о них будем говорить", - заявил Евгений Москвичев, отвечая на вопроси ТАСС об этих поправках. Он уточнил, что пока не видел инициативу.