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31.07.2021 06:28
Рубрика: Власть

Минздрав автоматически будет передавать МВД справки о здоровье водителей

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

С марта 2022 года медсправки, необходимые для получения и продления водительских прав, Минздрав будет автоматически передавать в МВД. Об этом сообщает "Коммерсант", ссылаясь на проект поправок к закону "О безопасности дорожного движения". Первая версия законопроекта была опубликована в ноябре 2019 года. Теперь же она доработана с учетом поступивших в ходе обсуждения замечаний.

Фото: Владимир Баранов / РИА Новости
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Как говорится в пояснительной записке, за десять лет действия водительского удостоверения у гражданина может обнаружиться заболевание, являющееся противопоказанием для управления автомобилем. Сегодня таких водителей в основном полиция выявляет случайно.

МВД и Минздрав решили изменить привычный порядок. Если на плановом медосмотре врач обнаружит у человека серьезное заболевание, несовместимое с управлением авто, то действие его водительского удостоверения будет временно приостановлено, а водителя направят на внеочередное медосвидетельствование.

Если диагноз не подтвердится, то по электронному заключению от клиники ГИБДД права "разблокирует". В случае, если состояние здоровье не позволяет управлять машиной, то права аннулируют.

Список болезней, при которых запрещено иметь водительские права, утвержден постановлением правительства №1604. В него входят серьезные проблемы со зрением, нефункциональность конечностей, алкоголизм, наркомания и ряд других заболеваний.

Ранее сообщалось, что со следующего года в распоряжении инспекторов ГИБДД окажутся специальные устройства, позволяющие практически мгновенно определять нетрезвых водителей. В ГИБДД отмечают, что вооружение автоинспекторов новыми приборами избавит трезвых автомобилистов от долгой процедуры медосвидетельствования.