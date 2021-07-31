Врач предупредил о смертельной опасности "солнечных татуировок"

Стремительно набирающие популярность "солнечные татуировки" могут привести к ожогам кожи, а также спровоцировать развитие различных заболеваний, в том числе онкологических. В некоторых случаях возможен летальный исход.

Главную опасность, по мнению врачей, представляет не сочетание картинки из темных и светлых участков кожи, а то, что кожу "сжигают", загорая в самые опасные часы солнечной активности - с 10:00 до 16:00. Причем процедуру приходится делать на протяжении нескольких суток, иначе "рисунок" на коже не получится.

Как сообщил радио Sputnik врач-дерматолог Станислав Арканников, солнечный ожог приводит к повреждению клеток кожи и ускорению процессов старения. Происходит нездоровая пигментация кожных покровов. Кроме того, избыточный ультрафиолет может вызвать онкологическое заболевание кожи - меланому.

"Если на участке кожи, на котором находится такая татуировка, окажется обычная родинка, под действием солнечных лучей она может переродиться в злокачественное новообразование. А это уже может закончиться летальным исходом", - предупредил медик.

С другой стороны, ультрафиолет способствует синтезу серотонина и витамина D, который синтезируется после загара. Поэтому врачи советуют загорать до 10 часов утра и после 17 часов. На солнце также надо соблюдать питьевой режим и не ограничивать потребление соли, чтобы не терять микроэлементы.

Кстати

Ученые из Великобритании сообщили, что за последние 40 лет количество больных раком кожи (меланомой) увеличилось в семь раз. Среди заболевших подавляющее большинство - это любители "пожариться" на пляже.