Американцы стали массово избегать вакцинации от коронавируса

Должностные лица департамента здравоохранения округа Сент-Чарльз в штате Миссури заявили, что разочарованы тем, что на этой неделе никто не пришел в мобильный центр вакцинации против COVID-19, на местной ярмарке. По информации местных медиков, такая же неутешительная явка наблюдается и в ряде других округов на фоне роста числа случаев инфицирования, вызванного "дельта"-штаммом.

По данным на субботу, в Миссури было подтверждено 569 796 случаев заболевания COVID-19, сообщает NBC News. Более 13,1 тысячи положительных случая были зарегистрированы за последние семь дней. Число случаев инфицирования в штате возросло в два раза за последнюю неделю. При этом только 41 процент населения штата полностью вакцинирован.

Официальные лица заявили, что "дельта"-вариант стал преобладающим в Миссури, особенно в юго-западных и северных регионах, а также в сельских районах. По данным департамента здравоохранения штата, только менее четверти населения в нескольких сельских округах штата Миссури полностью вакцинированы.

Напомним, что в субботу Флорида сообщила о 21 683 новых случаях COVID-19, что является самым высоким суточным показателем с начала пандемии. Солнечный штат стал новым национальным эпицентром вируса, на который приходится примерно пятая часть всех последних случаев инфицирования в США.