Во Флориде установлен антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки

Штат Флорида установил антирекорд по суточному числу случаев заражения коронавирусом - 21 683. Такие данные в субботу озвучили федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США.

Предыдущий антирекорд был зафиксировал 7 января этого года, когда в штате было зафиксировано 19 334 новых случаев COVID-19. По данным Associated Press, в настоящее время каждый пятый случай заражения коронавирусом в США приходится на Флориду, пишет ТАСС.

Несмотря на рост числа инфицированных, власти штата пока не вернули обязательное ношение масок и не ввели обязательную вакцинацию для госслужащих, как это ранее было сделано в Калифорнии и Нью-Йорке.

Накануне сообщалось, что за сутки в США было госпитализировано рекордное количество пациентов с COVID-19. В больницы попали 6 837 американцев. Таких цифр не было с середины февраля.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США за время пандемии выявлено более 34,9 миллиона случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали более 613 тысяч человек. По этим показателям страна занимает первое место в мире.