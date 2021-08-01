Американские ученые предупредили о необратимой климатической катастрофе

Изменение климата на Земле привело к необратимому ухудшению важнейших показателей планеты, уверены ученые из Орегонского университета.

"Метаморфозы связаны с коралловыми рифами, тропическими лесами Амазонии и ледяными щитами Западной Антарктики и Гренландии", - говорится в отчете ученых

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail. Кроме того, все чаще происходят наводнения, штормы и лесные пожары.

Наступает переломный момент, добавили представители Орегонского университета. Ученые призвали людей объединиться для преодоления природного кризиса.

Ранее в ООН сообщали, что в прошлом году глобальный климатический кризис только усилился. Пандемия коронавируса усугубила растущее воздействие глобального потепления на миллионы людей. При этом временное сокращение выбросов углерода из-за изоляции во многих странах не оказало заметного воздействия на атмосферные концентрации парниковых газов.