Байден оконфузился во время совещания с губернаторами штатов

Президент США Джо Байден оконфузился во время видеоконференции в Белом доме.

Глава государства обсуждал с губернаторами штатов ситуацию с лесными пожарами. В какой-то момент один из помощников передал президенту записку, содержание которой потом стало известно всем. "Сэр, у вас что-то на подбородке", - было написано на листе бумаги. Текст успел сфотографировать один из сотрудников СМИ.

Американский лидер уже не первый раз попадает в неловкие ситуации. Не так давно, выступая в штате Пенсильвания, он перепутал двух бывших руководителей страны. Хозяин Белого дома рассказывал, что в 2009 году, будучи вице-президентом США, получил задание вывести из кризиса автомобильную промышленность страны. Задачу перед ним поставил президент Трамп, оговорился Байден. И тут же исправился: "Это был президент Обама".

Байден также называл вице-президента Камалу Харрис президентом, а еще путал слова "вакцинация" и "эскалация", напоминает РИА Новости.