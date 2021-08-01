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01.08.2021 13:20
Рубрика: Коммерческий транспорт

Белоусов рассказал, когда на российских дорогах появятся беспилотники

Текст: Елена Манукиян
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Грузовые беспилотники появятся на российских дорогах в первом квартале 2024 года. Они начнут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом по трассе М-11 "Нева" в общем потоке машин. Об этом заявил вице-премьер Андрей Белоусов.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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"Мы их запустим именно в общем потоке, потому что если делать выделенное движение, это очень дорого", - пояснил он в интервью телеканалу "Россия 1".

При этом вице-премьер уточнил, что в кабине беспилотника будет находиться человек, который сможет вмешиваться в управление при угрозе возникновения аварийной ситуации.

Ранее движение беспилотников по российским дорогам проанонсировали в Минтрансе. Использование такого транспорта позволит к 2030 году увеличить на 25% коммерческую скорость доставки грузов и более чем на 10% снизить себестоимость перевозки для логистических компаний.

Также отмечается что беспилотники заезжать в города пока не будут. Для них на подъездах к Москве и Санкт-Петербургу организуют специальные хабы.