Что категорически нельзя делать на новом автомобиле до конца обкатки

Споры о том, нужна ли новому автомобилю обкатка, не утихают долгие годы, и мнения порой противоречат друг другу, так что бывает нелегко разобраться в тонкостях вопроса.

Современные транспортные средства настолько технологичны, а отклонения деталей от номинальных размеров и характеристик настолько малы, что и обкатка не нужна - примерно такие аргументы приводят те, кто не считает нужным обкатывать новый современный автомобиль. К сожалению, такое мнение ошибочно.

Несмотря на то, что допуски и посадки деталей современных машин стали значительно точнее, чем пару-тройку десятков лет назад, тем не менее любые детали, взаимодействующие друг с другом, нуждаются в адаптации, а проще говоря - притирке, приработке.

Игнорируя этот факт, недальновидные владельцы подвергают двигатель, трансмиссию, тормозную систему и прочие узлы с большим количеством подвижных элементов на работу с повышенными нагрузками. Отсюда - повышенный износ узлов и деталей, увеличение расходе топлива, масла и других технических жидкостей.

Разберемся теперь с тем, что такое обкатка, и как и какие элементы автомобиля имеет смысл обкатывать. Суть процесса - в эксплуатации автомобиля до пробега как минимум в 1000-2000 км (а оптимально - до 5 000 км) в щадящем режиме, чтобы сопрягаемые детали притерлись друг к другу. Кроме того, обкатка призвана выявить на начальном этапе эксплуатации машины возможные заводские дефекты и неисправности. Главные правила обкатки - равномерное неспешное движение, без резкой смены режимов работы силового агрегата, а также плавное переключение скоростей для минимизации нагрузки на трансмиссию и также плавные торможения, которые необходимы для того, чтобы расходные элементы тормозной системы правильно притерлись.

В целом при обкатке обращаться с машиной следует предельно аккуратно, избегая резких стартов, маневров и торможений. Кроме того, как это ни странно, не следует давать двигателю подолгу работать на холостых оборотах, поскольку в таком режиме подача масла в систему смазки относительно не велика, и новенький силовой агрегат может начать испытывать масляное голодание. Таким образом, холостые обороты допустимы лишь при прогреве двигателя не более 2-3 минут.

Оптимальный же режим обкатки - это поддержание 2000 - 3000 об/мин. Понятно, что в городских пробках поддерживать этот параметр не всегда легко. Поэтому имеет смысл либо обкатывать машину в вечернее или ночное время, или, что проще, отправиться в загородную поездку, держась в правом ряду трассы и включив прямую, высшую передачу.

В то же время ехать по трассе с крейсерской скоростью, скажем, 100 км/ч - тоже не оптимальный вариант для обкатки мотора. Дело в том, что новые силовые агрегаты не очень хорошо относятся к длительной работе в одном диапазоне оборотов, вне зависимости от того, низкий он или высокий. Об этом, кстати, сказано в инструкциях по эксплуатации большинства автомобилей. Иными словами, двигаться в скоростном коридоре от 80 до 120 км/ч не только не запрещено, а, наоборот, рекомендовано.

Само собой, при обкатке следует также отказаться от перевозки тяжелых грузов, не заполнять салон под завязку, не ездить в горной местности, не пользоваться прицепами, не буксовать и не буксировать другие автомобили. Кроме того, на этапе обкатки следует отказаться от торможения двигателем и активации спортивного режима трансмиссии.

Если обкатка происходит зимой, важно по возможности исключить холодные запуски. Сильный мороз, как известно, серьезное испытание даже для обкатанного мотора. Помните также о том, что для обкатки дизельного автомобиля потребуется больший километраж, чем в случае с бензиновой машиной. Пробег имеет смысла умножить на два. Кроме того, после езды с большой скоростью в случае с турбодизельным мотором необходимо после остановки остудить турбину, дав двигателю поработать около пяти минут.

Наконец, ключевую роль при правильной обкатке нового автомобиля играет замена масла. Поскольку при обкатке двигателя металлические элементы активно притираются, в смазывающем материале может накапливаться "пудра" из металла. Удалить эти твердые частицы имеет смысл путем замены лубриканта при пробеге порядка 2 000 - 3 000 км. Именно поэтому, кстати, многие официальные дилеры предлагают ТО-0.

И хотя большинству автовладельцам "нулевое" техобслуживание кажется излишним, потратиться на эту сервисную операцию все же имеет смысл. По аналогии рекомендуется поменять моторное масло через 2-3 тысячи км пробега после капитального ремонта мотора.