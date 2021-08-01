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01.08.2021 15:46
Рубрика: Общество

Елена Вартанова: Засурский был для нас учителем и моральным компасом

Текст: Мария Агранович

1 августа стало известно, что ушел из жизни президент журфака МГУ им. Ломоносова Ясен Засурский, который более 40 лет был деканом журфака.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
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О своем учителе и коллеге "РГ" рассказала нынешний дека журфака, профессор Елена Вартанова:

- Ясен Николаевич был нашим наставником до самого последнего дня. Он оставался и последним преподавателем, работавшим с момента основания журфака. Для факультета журналистики Ясен Николаевич был учителем, моральным компасом и нравственным ориентиром, интеллигентным, чутким и очень любящим студентов. Он влиял на нас исключительно своим примером, поэтому принципы Засурского в отношении со студентами, в управлении высшим образованием, во взаимоотношениях с коллегами формировались у нас, мне кажется, на протяжении всей жизни. Я всегда чувствовала его помощь, его поддержку, его плечо. До последних дней он оставался для нас не просто моральным авторитетом, но и человеком, с которым всегда можно было посоветоваться по самым сложным вопросам. Его уход - это без преувеличения глубочайшая утрата для факультета и для всей журналистики.

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