ГИБДД будет автоматически узнавать от медиков о болезнях водителей

Водительские медсправки станут электронными. А Госавтоинспекция о выявленных у водителей заболеваниях, при которых садиться за руль нельзя или можно, но с ограничениями, будет узнавать автоматически. При этом действие водительских удостоверений будет приостанавливаться. Доработанный проект поправок в закон о безопасности дорожного движения, разработанный МВД и согласованный с минздравом, размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов.

Необходимость в получении ГИБДД такой информации возникла давно. Дело в том, что сейчас те, кто не работает водителем, в большинстве своем проходят медкомиссию раз в десять лет. При замене прав. За этот период все что угодно может с человеком произойти. Он может потерять зрение, лишиться руки. Однако из-за того, что между минздравом и МВД до сих пор не был налажен обмен информацией, те, у кого вдруг появились противопоказания или медицинские ограничения к управлению автомобилем, продолжали ездить за рулем.

В течение последних трех лет и 6 месяцев этого года подразделениями Госавтоинспекции на основании судебных решений о прекращении права управления теми, у кого есть заболевания, препятствующие безопасному вождению, было аннулировано более 16,2 тысячи водительских удостоверений, говорится в пояснительной записке к проекту.

За это же время проведена замена более 96,2 тысячи прав водителям, получившим заболевания, с которыми можно управлять автомобилем только с ограничениями. Иначе это создает угрозу безопасности дорожного движения, жизни и здоровью граждан.

Если поправки примут, то ГИБДД будет автоматически узнавать о выявленных противопоказаниях. Уточним, что речь идет не о диагнозе, а именно о наличии или отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем или каких-либо ограничений. И эта информация станет поводом для приостановления действия водительского удостоверения. Сейчас, кстати, такого понятия - "приостановление действия" - в отношении прав нет.

Как это будет работать? Если врач при проведении медосмотра, медосвидетельствования либо при оказании медицинской помощи выявит у человека ранее не выявлявшиеся заболевания, при которых управление транспортом невозможно или возможно, но с ограничениями, он зафиксирует это в федеральном реестре документов Единой государственной информационной системы здравоохранения.

Водителя направят на необходимые обследования и лечение и для проведения внеочередного медосвидетельствования, которое проводится врачом-специалистом по профилю выявленного заболевания.

На это время действие ранее выданной медсправки приостанавливается. По системе межведомственного электронного взаимодействия об этом узнает ГИБДД и приостанавливает действие прав.

Если противопоказания не подтвердятся, в системе появится новая медсправка и действие прав будет восстановлено. Если будут выявлены ограничения, то действие прав будет прекращено, а водителю потребуется получить новые, в которых будут учтены ограничения. Например, управление только в очках, контактных линзах или машиной с ручным управлением.

Если водитель не пройдет обследование в установленный срок или противопоказания подтвердятся, то действие прав будет прекращено до тех пор, пока человек не вылечится и в системе не появится новая справка о том, что у него больше нет противопоказаний.

Порядок приостановления, прекращения действия прав, а также порядок их восстановления должно будет установить правительство.

И вряд ли это будет простой порядок. Прекращение действия прав - по сути, лишение права управления. А лишить такого права может только суд. Просто ГИБДД будет оперативно получать из реестра информацию, которая станет основанием для прекращения действия водительского удостоверения. Но решать это будет суд. А приостанавливать действие прав сможет и ГИБДД.

Сама медсправка также будет оформляться в электронном виде в этом реестре. А водитель может получить на руки выписку из нее.

Изначально предполагалось, что эти поправки должны вступить в силу с 1 июля следующего года. Но так как информационная система здравоохранения готова, то в новом проекте значится дата 1 марта. Если, конечно, новая Госдума успеет его принять до этой даты.