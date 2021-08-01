Компактвэн за 600 тысяч рублей: стоит ли покупать подержанный Kia Venga

Следить за ценами на новые авто российские автомобилисты уже боятся - производители переписывают прайс-листы чуть ли не каждый месяц, а дилеры давно не стесняются навешивать к этому допоборудование на сотни тысяч рублей. Казалось бы, справедливость можно найти на вторичном рынке, однако и там давно вымели хорошие предложения, а стоимость подержанных экземпляров поползла вверх вслед за новыми авто. Но кто ищет, тот всегда найдет. Мы просмотрели все объявления о продаже машин ценой чуть дороже полумиллиона рублей и нашли интересный семейный автомобиль, о котором многие забыли - Kia Venga.

Сумма в 500-600 тысяч рублей на подержанный автомобиль в середине 2021 года - это практически приговор. Из "живых" экземпляров, в которые не нужно будет в ближайшие год-два вкладывать деньги, остаются главным образом популярные "бюджетники" - Logan, Soloris, Rio или Polo Sedan. Главная проблема - не нарваться среди них на бывшие машины из такси, каршеринга или других корпоративных парков.

А что делать тем, у кого семья, дача, жена, привыкшая ездить на автомате, прибавление в семействе, когда остро стоит вопрос укладки коляски и кубометра подгузников в багажник, а самое главное - указанный выше бюджет.

Из приличных вариантов на авторынке можно поискать среди универсалов Ford Focus III с кучей технических нюансов. В небольшом ассортименте встречаются разной степени усталости Opel Meriva и, как ни странно, подзабытая сегодня машина - Kia Venga. Нишевый корейский автомобиль, который при продаже из-за среднего уровня характеристик не хватал звезд с неба и был вытеснен своим же собратом Kia Soul.

На самом деле именно средний уровень спроса, не самый популярный класс и часто заботливые женские руки хозяек сегодня дают шанс найти очень хорошо сохранившийся экземпляр за не очень большие деньги.

Главное достоинство машины - само собой, кузов. Несмотря на небольшую длину, Venga широкий и высокий. Владельцы отмечают практически кроссоверную посадку за рулем и удивительную для внешних габаритов вместимость. Последнему фактору способствует и расширенная трансформация салона. Немаловажным фактором является и то, что внешне Venga не выглядит развозным фургоном - многие отмечают привлекательный стиль компактвэна.

Двигатель и коробка передач

Фото: Пресс-служба Kia.

Kia Venga оснащалась для России двумя бензиновыми атмосферными моторами - на 1.4 и 1.6 литра. Интересующая нас модификация с автоматом шла только со вторым. Однако конструктивно оба двигателя одинаковые - это агрегаты серии Gamma, которые, собственно, хорошо известны по моделям Kia Rio и Hyundai Solaris. Отсюда открывается первый плюс - небывалая распространенность двигателей, которые механики ремонтируют с закрытыми глазами и для которых всегда и везде есть любые запчасти.

Однако это не означает, что моторы совсем уж беспроблемные. Первая особенность - цепной привод ГРМ, предел ресурса которого составляет около 150 тыс.км. Пропуск момента растяжения цепи грозит неприятностями. Схожие по признакам неисправности появляются и при выходе из строя датчика коленвала, которые могут быть решены его прочисткой.

Загоревшийся "чек" и троение - еще одна распространенная проблема двигателей Venga. Дело в высоковольтных проводах и катушке зажигания.

По азиатской традиции у Kia плохая шумоизоляция, единственным плюсом которой является возможность услышать посторонние шумы из-под капота. Если они начали доноситься с правой стороны, значит готовьтесь к замене подшипников шкива компрессора кондиционера или реже генератора.

Ну и не всем удается избежать пресловутых проблем с задирами цилиндров. Появляются они из-за разрушения катализатора, крошки которого подсасывает в цилиндры. Правда в силу того, что Venga редко использовалась на пределе возможностей двигателя, проявляется данный недуг нечасто.

Что касается автомата, то на Kia Venga используется еще старая 4-ступенчатая коробка, которая требует регулярного обслуживания - не реже каждых 50 тыс.км. Грязное масло очень быстро изнашивает все системы трансмиссии, а текущие сальники, само собой, приводят к нехватки жидкости. В запущенных случаях встречается разрушение планетарных рядов.

Подвеска, тормоза и рулевое управление

Фото: Пресс-служба Kia.

Корейцы никогда не славились настройками подвески и рулевого управления, и Kia Venga не является исключением. Во-первых, машина оказалось жесткой, во-вторых, ресурс амортизаторов в российских условиях не превышает 40-50 тыс.км, так что многие из владельцев обращаются за более подходящими аналогами.

Рулевой механизм также вызывает проблемы. Появление стуков связано с износом карданчика, а разные глюки и закусывания руля вызваны сбоем штатной электроники. Неисправности часто встречались на машинах первых лет выпуска, так что нередко весь рулевой механизм менялся в сборе по гарантии.

Единственный узел, к которому у владельцев нет особых претензий - это тормозная система.

Салон и кузов

Фото: Пресс-служба Kia.

Относительно молодая модель Kia Venga не отметилась особыми проблемами с ржавчиной. Чаще всего появление "рыжиков" связано с некачественных кузовным ремонтом или неаккуратной эксплуатацией.

Гораздо больше претензий к салону: сделан он простеньким, с применением дешевых пластмасс, а потому с возрастом начинает скрипеть. Владельцы нередко разбирают панели для их обработки силиконом. Не все в порядке и с салонной электрикой - глюки магнитолы, панели приборов и других элементов встречаются периодически.

К детским болезням можно отнести и закисание трапеции дворников, что решается ее съемом, прочисткой и смазкой. Как уже отмечалось выше, поголовная претензия владельцев - отсутствие шумоизоляции вкупе с жесткой подвеской, из-за чего семейный компактвэн не очень комфортен. Но проблема решаема доработкой.

Выводы

Фото: Пресс-служба Kia.

Если говорить в целом, то главные достоинства Kia Venga - просторный салон, техническая простота и дешевизна эксплуатации. С учетом изначально невысокой цены на вторичном рынке и, как правило, аккуратных владельцев, корейский компактвэн может стать очень хорошим выбором. Многие недостатки машины компенсируются качественным обслуживанием и некоторыми доработками.