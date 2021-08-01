На востоке Турции из-за наводнения погибло большое количество скота

Пока многие регионы Турции страдают от пожаров и жары, на востоке страны произошло наводнение.

В провинциях Ван и Хаккари на востоке Турции по данной причине погибло большое количество овец и коз - главного источника заработка в этих небогатых животноводческих регионах, сообщает турецкий новостной портал Haberler.

Наводнение было вызвано необычайно сильным ливнем с грозой. Причем одного пастуха убило молнией.

Как заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли в своем Twitter, государство компенсирует все убытки животноводов.