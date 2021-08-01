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Рубрика: В мире

На востоке Турции из-за наводнения погибло большое количество скота

Текст: Константин Волков

Пока многие регионы Турции страдают от пожаров и жары, на востоке страны произошло наводнение.

Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images
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В провинциях Ван и Хаккари на востоке Турции по данной причине погибло большое количество овец и коз - главного источника заработка в этих небогатых животноводческих регионах, сообщает турецкий новостной портал Haberler.

Наводнение было вызвано необычайно сильным ливнем с грозой. Причем одного пастуха убило молнией.

Как заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли в своем Twitter, государство компенсирует все убытки животноводов.

В мире Ближний Восток Турция

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