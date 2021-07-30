В Ростуризме рассказали о ситуации с пожарами в Турции

Новости

Видео: Прокол Джонсона с зонтиком рассмешил принца Чарльза 15:33
Три региона получат 2,7 млрд рублей на снижение вредных выбросов 15:32
Москалькова: Власти Украины дискриминируют больше половины населения 15:22
Барега из Эфиопии стал олимпийским чемпионом в беге на 10 000 м 15:21
На Урале после гибели людей мусоровозы оснастят допоборудованием 15:11
Комиссаром павильона РФ на Венецианской биеннале станет Анастасия Карнеева 15:10
Теннисисты Мектич и Павич стали олимпийскими чемпионами в парном разряде 15:04
Назван размер комфортного дохода семьи для обслуживания ипотеки 14:57
Спецучения на основе сирийского опыта прошли в Западном военном округе 14:56
Военнослужащие впервые применили дистанционный способ "блокирующего минирования" 14:56
В Казани задержали сооснователя финансовой пирамиды Finiko 14:53
Стали известны подробности инцидента с актером "Штрафбата" Регнером 14:50
Жителя Тюмени будут судить за контрабанду кокаина из Испании 14:49
26 победителей конкурса "Лидеры России. Политика" баллотируются в Госдуму 14:42
Кабмин разработал законопроект о жилье для сотрудников органов внутренних дел 14:42
Двигатели модуля "Наука" внештатно включились из-за сбоя в программе 14:41
Исследование: Большинство россиян собираются учиться дальше после вуза 14:36
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в России 14:28
Android-приложениям запретили собирать информацию о пользователях 14:27
Лукашенко рассказал о попытках расшатать белорусское общество 14:27
Правительство выделит свыше 2 млрд рублей на ремонт водоводов в Крыму 14:22
Минсельхоз установил новые экспортные пошлины на зерно 14:22
На Урале завели дело на мать утонувшего в ванне ребенка 14:15
Мишустин: Технически все готово, чтобы начать школьные выплаты со 2 августа 14:14
Песков: Путину не докладывали о драке в Крыму, это частный случай 14:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Кто и как сейчас тушит пожары в лесах Якутии
Кто и как сейчас тушит пожары в лесах Якутии
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
30.07.2021 15:02
Рубрика: Экономика

В Ростуризме рассказали о ситуации с пожарами в Турции

Текст: Евгения Думанская
Ростуризм следит за ситуацией с лесными пожарами в Турции. Как сообщили в ведомстве, пока ситуация сложная, однако турецкие власти делают все возможное для борьбы с огнем и обеспечения безопасности туристов.

"На текущий момент, по информации МИД России, угрозы здоровью и безопасности наших граждан нет. Информация о пострадавших российских туристах также не поступала", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images
В Турции из-за лесных пожаров пострадали 183 человека

Ростуризм рекомендует туристам, которые уже находятся на отдыхе, по возможности не покидать территорию отелей, следить за обстановкой и следовать рекомендациям властей. Тем, кто планирует поездку в Турцию, необходимо поддерживать связь с туроператором для своевременного получения информации.

Борьба с лесными пожарами в Турции продолжается. Пострадал 21 район, по последним данным, удалось локализовать 42 из 63 очагов возгорания. Российское Генконсульство в Анталье призывает туристов быть готовыми к эвакуации.

Как сообщили дипломаты, сейчас опасность для отелей в Мармарисе миновала, как ожидается, в ближайшее время постояльцы нескольких гостиниц, которых эвакуировали накануне, смогут вернуться в свои номера.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм

Главное сегодня

Мишустин постановил использовать трудовые книжки нового образца с 2023 года
Российским пенсионерам напомнили о налогах, которые можно не платить
Курс доллара упал ниже 73 рублей впервые с 1 июля
Россиянка Бацарашкина завоевала второе золото Олимпиады в Токио
В РФ среди случаев заболевания COVID более 95% составляет штамм "дельта"
Карта-стоп: почему "пластик" могут заблокировать за границей
Как в домах россиян проходит замена электросчетчиков