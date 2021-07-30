В Ростуризме рассказали о ситуации с пожарами в Турции

"На текущий момент, по информации МИД России, угрозы здоровью и безопасности наших граждан нет. Информация о пострадавших российских туристах также не поступала", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Ростуризм рекомендует туристам, которые уже находятся на отдыхе, по возможности не покидать территорию отелей, следить за обстановкой и следовать рекомендациям властей. Тем, кто планирует поездку в Турцию, необходимо поддерживать связь с туроператором для своевременного получения информации.

Борьба с лесными пожарами в Турции продолжается. Пострадал 21 район, по последним данным, удалось локализовать 42 из 63 очагов возгорания. Российское Генконсульство в Анталье призывает туристов быть готовыми к эвакуации.

Как сообщили дипломаты, сейчас опасность для отелей в Мармарисе миновала, как ожидается, в ближайшее время постояльцы нескольких гостиниц, которых эвакуировали накануне, смогут вернуться в свои номера.