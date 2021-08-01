Организация "Дети огня" взяла на себя ответственность за пожары в Турции

Организация "Инициатива Дети огня" взяла на себя ответственность за пожары в Турции. Об этом говорится в Twitter курдского новостного агентства Rojava Network (Рожава - название самопровозглашенного в 2014 году курдского федеративного образования на северо-востоке Сирии, другое название - Западный Курдистан).

В заявлении сказано, что "Инициатива Дети огня" берет на себя ответственность за атаки на туристические достопримечательности Турции. "Поскольку турецкий режим не понимает другого языка, пришло время поставить его на колени с помощью моря огня", - говорится в нем.

При этом агентство Rojava Network тут же подчеркнуло, что не несет никакой ответственности за деятельность "Детей огня".

#Important: We, Rojava Network Team, does not take any liability of the actions and arson attacks of "Children of Fire Initiative" in Turkey. We are a news outlet reporting daily about the incidents across Kurdistan, Iraq, Syria, and Turkey since 2015 in all formats. https://t.co/MeoNCYouoC — Rojava Network (@RojavaNetwork) August 1, 2021

Турецкое издание Yeni Safak напоминает, что Рабочая партия Курдистана (РПК), признанная в Турции террористической, несет ответственность за множество поджогов, сделанных ранее, например в провинции Хатай в прошлом году.

Официальные власти Турции пока никак не прокомментировали данное заявление.