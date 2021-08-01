Турция направила десантные катера в Мармарис для эвакуации людей

Минобороны Турции заявило 1 августа, что направило в курортный город Мармарис на Эгейском море два десантных катера для помощи в эвакуации туристов и жителей, находящихся в охваченном лесными пожарами районе поселка Турунч. Об этом сообщает турецкий новостной портал SonDakika.

Ситуация осложняется тем, что в уединенный поселок Турунч ведет единственная автомобильная дорога среди гор, а поскольку лес на горах горит, то проехать по ней фактически невозможно из-за дыма и жара. "Сосны на склонах вспыхивают мгновенно, падают и превращают дорогу в море пламени", - сообщают очевидцы.

Катера направлены с расположенной неподалеку базы ВМС Турции Аксаз.

По состоянию на 18:30 сегодня количество лесных пожаров в районе Мармарис увеличилось до пяти, сообщает турецкий новостной портал Haberler. В то время, как борются с одним возгоранием, появляются другие очаги.

За последние дни пожары, полыхающие примерно в тридцати провинциях южной и центральной Турции, уже привели к гибели семи человек, в том числе двух пожарных. Главная причина гибели - отравление дымом.