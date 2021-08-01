Озвучены обстоятельства смерти автора "Носиков-курносиков" Емельянова

Стали известны обстоятельства смерти от последствий заражения коронавирусной инфекцией советского композитора Бориса Емельянова.

Музыкант, автор ряда больших хитов эпохи СССР, умер 27 июля в Москве на 81-м году жизни.

Как рассказала РБК дочь Емельянова Наталья, перед этим ее отец около двух недель пролежал в больнице. У него было поражено 75% легких.

Емельянов родился в 1941 году под Хабаровском. В числе главных хитов композитора - "Носики-курносики" в исполнении Толкуновой, "Сяду в скорый поезд" Боярского, "Рябиновые бусы" Понаровской, "Уехал" Зарубиной.

Прощание с маэстро состоялось в субботу, 31 июля, в траурном зале Николо-Архангельского кладбища Москвы. Похоронен Емельянов недалеко от могилы Жанны Фриске.