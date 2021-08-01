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01.08.2021 13:56
Рубрика: Общество

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Засурского

Текст: Татьяна Замахина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным, близким и коллегам президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского, который сегодня ушел из жизни в возрасте 91 года.

Доктор филологических наук Ясен Засурский более 40 лет (1965-2007) являлся деканом факультета.

О том, что глава государства выразил глубокие соболезнования, сообщила пресс-служба Кремля.

Со словами сочувствия в адрес родных, близких и коллег Засурского также обратился зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Ясена Николаевича по праву считали классиком отечественной журналистики, без которого невозможно представить ее историю, - говорится в его обращении. - Став деканом знаменитого факультета, он создал выдающуюся научную школу, объединил вокруг себя ведущих преподавателей, открыл студентам широкие возможности для реализации их талантов".

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