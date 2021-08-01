Российский космонавт провел видеоэкскурсию по новому модулю "Наука"

Pyotr Dubrov and I welcome everyone from our new module #Nauka!



We will conduct a more detailed tour soon. pic.twitter.com/4J5GoOjzJq — Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) July 31, 2021

Российский космонавт Олег Новицкий опубликовал первое видео из лабораторного модуля "Наука", который в четверг пристыковался к Международной космической станции.

На ролике показано, как космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров открывают люки в модуль и переходят в него. Дальше показывается экскурсия по самому модулю. Пока он заполнен доставленными грузами.

Новицкий также пообещал в ближайшее время провести более подробную экскурсию.

"Наука" была запущена с космодрома "Байконур" 21 июля и спустя восемь дней пристыковалась к модулю "Звезда" российского сегмента МКС​​​.

"Наука" - крупнейшая космическая лаборатория, когда-либо запущенная на орбиту Россией. Его масса - 20 350 кг. Здесь четырнадцать рабочих мест внутри и почти столько же снаружи. Дополнительная и защищенная от радиации каюта для экипажа и новый космический туалет.