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Рубрика: В мире

С 1 августа круизные лайнеры не могут заходить в Венецианскую лагуну

Фото: REUTERS/MANUEL SILVESTRI Фото: REUTERS/MANUEL SILVESTRI
Фото: REUTERS/MANUEL SILVESTRI

Многопалубные круизные лайнеры и другие крупные суда с 1 августа не смогут заходить в Венецианскую лагуну и причаливать в историческом центре. Вступил в силу закон, одобренный в середине июля советом министров Италии.

Фото: iStock
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Запрет касается судов водоизмещением более 25 тысяч тонн, длинной более 180 метров и высотой свыше 35 метров. Доступ в центр города сохранят лишь круизные суда, рассчитанные на 200 пассажиров. Компаниям, которые пострадают от нововведений, будет выплачена компенсация из специального фонда.

Министр культуры Италии Дарио Франческини заявил, что данное решение можно назвать историческим. Стимулом для запрета стало намерение ЮНЕСКО включить Венецию в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой.

Давняя проблема с проходом "плавучих дворцов" через канал Джудекка и перед площадью Сан-Марко в Венеции связана прежде всего с отсутствием пунктов швартовки пассажирских судов в ближайших к историческому центру портах. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на администрацию Венеции, работа в этом направлении уже ведется, и места для швартовки крупнотоннажных судов за пределами лагуны вскоре будут окончательно определены.

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