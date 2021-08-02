АТОР: Около 4 млн россиян могут посетить Турцию в этом году

Туристический поток россиян в Турцию в 2021 году может вырасти вдвое и составить от 3,5 до 4,5 млн человек против 2,1 млн туристов в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

При этом в 2019 году эта цифра составляла 6,9 млн человек, то есть турпоток может восстановиться на 60% к уровню 2019 года.

По мнению Горина, Турция остается очень привлекательной страной для россиян, поскольку полеты туда разрешены из всех российских международных аэропортов. При этом выполняются как чартерные, так и регулярные рейсы.

Эксперт также обращают внимание на то, что, несмотря на пожары в части курортных регионов Турции, спрос на поездки со стороны россиян не изменился.

"Сейчас все еще высокий сезон для Турции, поэтому бронирование находится на том же уровне, что и до пожаров. Туристы не аннулируют бронирования", - сказал Горин.

По информации АТОР, большинство очагов возгорания локализованы и взяты под контроль. Если же местные власти и отели принимают решение о снижении рисков для полного обеспечения безопасности туристов, то проводятся превентивные меры по их временному переселению в другие отели, отметил вице-президент ассоциации.