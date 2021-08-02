До конца года в России начнут выпускать электромобиль Zetta

Серийное производство первого российского электрокара планируют запустить до конца года. Об этом рассказал глава министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Zetta самый маленький сегодня электрический автомобиль. Сегодня завершаются его испытания, и мы рассчитываем, что до конца года его уже начнут выпускать", - сказал он в интервью Илье Доронову для РБК ТВ​​​.

Министр также отметил, что 10% всех производимых в России автомобилей к 2030 году будут электрическими.

А в 2024 году на рынки начнет поставляться первый гибридный автомобиль Aurus в 100 лошадиных сил, который будет ездить, в том числе, на водороде.