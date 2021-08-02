Индийская Mahindra выпустит массовый кроссовер с ярким дизайном

Mahindra & Mahindra, один из крупнейших автопроизводителей Индии, готовит к премьере принципиально новую модель - среднеразмерный кроссовер XUV700. В свободном доступе опубликовали первые фото грядущей новинки, прототип запечатлен во всей красе, без какой-либо маскировочной пленки.

Машина создана на новой безрамной платформе. XUV700 имеет пятидверный кузов типа "универсал" и яркий экстерьер, среди особенностей которого - сложные пластические решения внешних панелей, крупные по площади и замысловатые по конфигурации фары и фонари, а также выдвижные дверные ручки, как у электромобилей Tesla.

Автомобиль планируют предложить с бензиновым и дизельным турбомоторами. Первый имеет объем 2,0 л и мощность 200 л.с., второй - 2,2 л и 185 л.с. Двигатели агрегатируют с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 6-диапазонным гидромеханическим "автоматом" Aisin. Привод будет по выбору потребителя передним или полным.

По сообщению Autocar India, XUV700 помимо прочего получит функцию предустановок режимов движения, аудиосистему Sony, медиакомплекс с распознаванием голосовых команд.

Презентация Mahindra XUV700 состоится в ближайшие недели, модель будут позиционировать как продукт для среднего класса потребителей, то есть цена составит около 20 000 долларов. Ожидается, что XUV700 станет конкурентом сверхуспешному кроссоверу Tata Safari, который вышел в январе 2021 года и уже является бестселлером авторынка Индии.

Mahindra XUV700 также планируют поставлять на внешние рынки, но в Россию такая машина точно не попадет. Mahindra дважды пыталась выйти на наш рынок - в 2006 году при помощи ГАЗа и в 2018-м при помощи белорусского "Юнисон", обе попытки закончились провалом.