Инфекционист: Вакцинация может защитить от постковидного синдрома

Вакцинация от коронавируса защищает от постковидного синдрома в случае, если человек все же заразился. Об этом говорят предварительные научные данные, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, анализ ситуации показывает, что вакцинированных людей в реабилитационных центрах нет. "То есть вакцина, по предварительным научным данным, которые есть, спасает от постковидного синдрома", - цитирует Тимакова РИА Новости.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что изменение коронавируса, которое происходит при инфицировании людей, может привести к появлению еще более агрессивных штаммов. Предотвратить подобный негативный сценарий может лишь массовая вакцинация населения. Прививаться от коронавируса нужно независимо от того, в какой фазе находится эпидпроцесс, подчеркнул Горелов.