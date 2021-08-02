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02.08.2021 11:15
Рубрика: Власть

Кабмин выделит четыре миллиарда рублей на программу "Пушкинская карта"

Текст: Татьяна Замахина
Правительство выделит четыре миллиарда рублей на программу, которая позволит 13 миллионам молодых россиян получить доступ к культурным мероприятиям и произведениям искусства. Речь о президентском проекте "Пушкинская карта", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Деньги пойдут на первый этап реализации программы, о запуске которой с 1 сентября ранее объявил президент РФ Владимир Путин.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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По планам властей, почти 13 млн молодых граждан РФ в возрасте от 14 до 22 лет смогут получать билеты в российские театры, музеи, галереи за государственный счет.

"В этом году номинал карты составит три тысячи рублей, - уточнил Мишустин. - На первых порах в программу войдут более 800 государственных и частных организаций культуры, их количество будет расти из месяца в месяц".

По словам главы правительства, "Пушкинская карта" будет действовать на территории всей страны без ограничений.

Подать заявку на ее оформление можно будет с 1 сентября в личном кабинете на портале госуслуг.

"Уверен, что эта мера социальной поддержки не только позволит миллионам молодых людей приобщиться к культурным ценностям, но и придаст новый импульс всей отрасли", - подчеркнул Мишустин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Культура Правительство Председатель Правительства Государственные интернет-услуги

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