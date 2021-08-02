Комплектации Lada Vesta станут беднее, но стоить модель будет столько же

Дилеры Lada получили письмо от АвтоВАЗа, в котором завод предупредил об изменениях в комплектациях семейства модели Vesta: модель снова удешевят, но стоимость корректировать в меньшую сторону не будут.

Как сообщает Лада.онлайн, с сентября Lada Vesta в комплектациях "Classic" и "Comfort" лишится потолочных поручней и датчика присутствия переднего пассажира. У универсалов Vesta SW и Vesta SW Cross в комплектации "Luxe" будут исключены органайзер и двойной пол багажного отделения - эти опции сохранятся лишь в составе пакета "Prestige" и в комплектации "Exclusive".

Упрощение комплектаций не скажется на стоимости Lada Vesta, которую в настоящее время можно купить начиная от 758 900 рублей в кузове седан, универсал стоит от 855 900 рублей.

Также с сентября 2021 года Lada Vesta начнут выпускать с новой мультимедийной системой, которая в письме автопроизводителя охарактеризована как "более доступная, чем EnjoY Pro". Она будет объединена с пакетом "Winter". Известно, что диагональ экрана у новой ММС меньше, чем у EnjoY Pro, у последней она равна 8 дюймам.