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02.08.2021 17:04
Рубрика: Российский автопром

Комплектации Lada Vesta станут беднее, но стоить модель будет столько же

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Дилеры Lada получили письмо от АвтоВАЗа, в котором завод предупредил об изменениях в комплектациях семейства модели Vesta: модель снова удешевят, но стоимость корректировать в меньшую сторону не будут.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Lada Vesta SW Cross с пробегом 12 тысяч км: "масложор" и "капиталка"

Как сообщает Лада.онлайн, с сентября Lada Vesta в комплектациях "Classic" и "Comfort" лишится потолочных поручней и датчика присутствия переднего пассажира. У универсалов Vesta SW и Vesta SW Cross в комплектации "Luxe" будут исключены органайзер и двойной пол багажного отделения - эти опции сохранятся лишь в составе пакета "Prestige" и в комплектации "Exclusive".

Упрощение комплектаций не скажется на стоимости Lada Vesta, которую в настоящее время можно купить начиная от 758 900 рублей в кузове седан, универсал стоит от 855 900 рублей.

Также с сентября 2021 года Lada Vesta начнут выпускать с новой мультимедийной системой, которая в письме автопроизводителя охарактеризована как "более доступная, чем EnjoY Pro". Она будет объединена с пакетом "Winter". Известно, что диагональ экрана у новой ММС меньше, чем у EnjoY Pro, у последней она равна 8 дюймам.

#Lada