Найденный при смерти актер "Штрафбата" Игорь Регнер впал в кому

Российский актер Игорь Ратнер, найденный, как сообщалось, "в предсмертном состоянии" с переломами ребер и руки и доставленный в реанимацию, находится в коме. Артиста подключили к аппарату ИВЛ. Об этом сообщает KP.RU. Напомнив, что в больницу Ратнер попал в критическом состоянии 23 июля.

Звучала версия нападения и избиения, но позже она была опровергнута. С уточнением, что артист просто неудачно упал.

Как предполагают близкие к Рантеру источники, столь тяжелые последствия могут быть вызваны тем, что организм мужчины "ослаблен из-за химиотерапии, которую он недавно проходил". Именно поэтому артист "мог потерять равновесие и получить травмы".

"Алкогольная версия" так же отметена - по словам инсайдера, одноклассницы пострадавшего, 56-летний Игорь "никогда не употреблял алкоголь, всегда занимался спортом" - еще со школы, в тяжелоатлетической секции.

"В данный момент пациент находится в крайне тяжелом состоянии в коме, он подключен к аппарату ИВЛ", - сообщил источник издания. Никаких прогнозов медики давать пока не решаются.

Игорь Регнер родился в 1965 году. Окончил ВТУ имени Щукина. Сниматься начал в девяностые годы: "Досье детектива Дубровского", "Солдаты", "Час Волкова", "Ледниковый период", "Конференция маньяков", "Любить по-русски 2".