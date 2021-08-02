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Текст:   Елена Манукиян 
11:20 02.08.2021

Названы туристические города с самой дорогой посуточной арендой жилья

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Санкт-Петербург обогнал Москву по стоимости посуточной аренды жилья и стал самым популярным некурортным городом для поездок у россиян этим летом. Об этом "Российской газете" рассказала доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Никольская.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Названы города, где жилье подорожало более чем в полтора раза

Так, средняя цена на съем жилья в Санкт-Петербурге этим летом составила 3070 рублей в сутки, по сравнению с допандемийным летом 2019 года цены выросли на 15%.

В Москве арендовать жилье этим летом можно в среднем за 2970 рублей в сутки, что на 11% дороже, чем летом 2019 года. Также в первой десятке дорогих городов - Калининград, где с позапрошлого года цены на аренду жилья выросли на 16% и составили 2 740 рублей. Столько же в среднем будет стоить, если снять гостиничный номер в Казани, в Ярославле туристы заплатят 2 200 рублей за сутки, в Нижнем Новгороде - 2 080 рублей, в Кисловодске - 2 030 рублей.

А вот самые доступные цены на посуточную аренду жилья эксперт отметила в Екатеринбурге (1 970 рублей), Волгограде (1 950 рублей) и Тюмени (1 880 рублей). По сравнению с летом 2019 года цены здесь практически не изменились.

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