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От COVID умерла звезда нигерийских мелодрам Рэйчел Онига

Новости
    02.08.2021, 15:57
Текст:   Олег Усков

Большая звезда Нолливуда Рэйчел Онига умерла на 65-м году жизни 30 июля - через несколько дней после того, как закончила сниматься в своем новом проекте.

Причиной смерти названа коронавирусная инфекция.

Онига родилась в 1957 году в Эку. Карьеру в кино начала в 1993-м - после развода с мужем, немало преуспев далее. На счету - сотни драм и мелодрам, большая часть которых шла сразу на видео и получала многочисленные сиквелы.

Последним фильмом Ониги стала драма "Когда любовь причиняет боль", в настоящее время находящая в стадии пост-продакшн.

Нолливуд - прижившееся определения для кинематографа африканского государства Нигерия, большинство фильмов были выпущены на английском языке.

Нолливуд начал активно развиваться в девяностые, в итоге став второй (!) по величине киноиндустрией в мире по числу ежегодных премьер, обойдя США и уступая только киноиндустрии Индии. Согласно подсчетам, Нигерия получает от Нолливуда доход примерно в 250 миллионов долларов ежегодно.

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