От COVID умерла звезда нигерийских мелодрам Рэйчел Онига

Большая звезда Нолливуда Рэйчел Онига умерла на 65-м году жизни 30 июля - через несколько дней после того, как закончила сниматься в своем новом проекте.
Причиной смерти названа коронавирусная инфекция.
Five Quick Facts About Late Nollywood Actress, Rachel Oniga— Punch Newspapers (@MobilePunch) July 31, 2021
Veteran Nollywood actress, Rachel Oniga is dead.
Below are five things to know about her: pic.twitter.com/nx8e9SgqyG
Онига родилась в 1957 году в Эку. Карьеру в кино начала в 1993-м - после развода с мужем, немало преуспев далее. На счету - сотни драм и мелодрам, большая часть которых шла сразу на видео и получала многочисленные сиквелы.
Последним фильмом Ониги стала драма "Когда любовь причиняет боль", в настоящее время находящая в стадии пост-продакшн.
BREAKING: Veteran Nollywood Actress, Rachel Oniga dead at 64 » https://t.co/p4ufzjMNyD— YabaLeftOnline Media (@yabaleftonline) July 31, 2021
Нолливуд - прижившееся определения для кинематографа африканского государства Нигерия, большинство фильмов были выпущены на английском языке.
Нолливуд начал активно развиваться в девяностые, в итоге став второй (!) по величине киноиндустрией в мире по числу ежегодных премьер, обойдя США и уступая только киноиндустрии Индии. Согласно подсчетам, Нигерия получает от Нолливуда доход примерно в 250 миллионов долларов ежегодно.