От COVID умерла звезда нигерийских мелодрам Рэйчел Онига

Большая звезда Нолливуда Рэйчел Онига умерла на 65-м году жизни 30 июля - через несколько дней после того, как закончила сниматься в своем новом проекте.

Причиной смерти названа коронавирусная инфекция.

Five Quick Facts About Late Nollywood Actress, Rachel Oniga



Veteran Nollywood actress, Rachel Oniga is dead.



Below are five things to know about her: pic.twitter.com/nx8e9SgqyG — Punch Newspapers (@MobilePunch) July 31, 2021

Онига родилась в 1957 году в Эку. Карьеру в кино начала в 1993-м - после развода с мужем, немало преуспев далее. На счету - сотни драм и мелодрам, большая часть которых шла сразу на видео и получала многочисленные сиквелы.

Последним фильмом Ониги стала драма "Когда любовь причиняет боль", в настоящее время находящая в стадии пост-продакшн.

BREAKING: Veteran Nollywood Actress, Rachel Oniga dead at 64 » https://t.co/p4ufzjMNyD — YabaLeftOnline Media (@yabaleftonline) July 31, 2021

Нолливуд - прижившееся определения для кинематографа африканского государства Нигерия, большинство фильмов были выпущены на английском языке.

Нолливуд начал активно развиваться в девяностые, в итоге став второй (!) по величине киноиндустрией в мире по числу ежегодных премьер, обойдя США и уступая только киноиндустрии Индии. Согласно подсчетам, Нигерия получает от Нолливуда доход примерно в 250 миллионов долларов ежегодно.