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02.08.2021 15:13
Рубрика: Легковые авто

Почему езда с выключенными фарами убивает аккумулятор

Текст: Майя Бирюкова
Некоторые российские автомобилисты не включают на дороге ближний свет или габаритные огни, считая, что тем самым снижают потребление топлива или берегут аккумулятор с генератором. Однако выключенные фары способны спровоцировать серьезные поломки.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Работа батареи обеспечивается химической реакцией свинцовых пластин и электролита. Во время зарядки сульфатный остаток на пластинах соединяется с водой и образует серную кислоту, пишет aif.ru.

Фото: iStock
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При разрядке идет обратный процесс накопления сульфатного остатка. Если аккумулятор бездействует долгое время, пластины сильно сульфатизируются, а срок их службы снижается.

Энергосеть автомобиля рассчитана инженерами на постоянное поддержание в рабочем состоянии фар, магнитолы, кондиционера и других систем. То есть аккумулятор с генератором должны работать, а автомобиль - потреблять энергию. Если батарея с генератором бездействуют, начинаются необратимые процессы.

Когда у генератора есть проблемы с блоком реле, то происходит перезарядка аккумулятора. Реле размыкает цепь, когда разница потенциалов на электродах батареи составляет 12.7-12.8 В. Проблемы могут возникнуть и в случае с неисправным датчиком напряжения. Зарядка аккумулятора будет идти непрерывно.

Когда батарея постоянно перезаряжена, начинается ее разрушение. Когда на пластинах образовалась кислота, а электричество продолжает поступать, начинается электролиз электролита. Вода расщепляется на водород и кислород, возникают пузырьки газа, которые поднимаются на поверхность и распирают аккумулятор изнутри.

Водород проникает через клеммы, захватывая с собой часть кислоты, в итоге начинается окисление электродов. Наросты увеличивают сопротивление на клеммах и мешают правильной работе аккумулятора.

Фото: Сергей Михеев
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Самая большая опасность - это способность водорода воспламеняться. Если водитель начинает осматривать такой аккумулятор с сигаретой в зубах, то дело может кончиться сильными ожогами.

Пожар в моторном отсеке может привести к тому, что кислота из аккумулятора зальет технические узлы. Это чревато дорогостоящим ремонтом.

Батарею и генератор следует всегда держать под нагрузкой, именно на это и рассчитывают инженеры, проектирующие энергосеть автомобиля. И выключенные во время движения фары ни к чему хорошему привести не могут.

#авто