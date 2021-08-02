Прощание с президентом журфака МГУ Ясеном Засурским пройдет 4 августа

Президент факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Ясен Засурский будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве 4 августа.

На факультете сообщили, что в связи с ограничительными мерами и нестабильной эпидемиологической обстановкой отпевание пройдет в узком кругу членов семьи и самых близких друзей в храме Святой Татьяны на Моховой улице.

Публичная церемония прощания и возложения цветов к гробу начнется в 12.30 во дворике журфака (ул. Моховая, 9) у памятника Ломоносову. Сюда могут прийти все желающие проститься с Учителем.

Ясен Николаевич Засурский скончался 1 августа на 92-м году жизни.