Пушилин: На переговорах по Донбассу нет никакого прогресса

Переговоры по Донбассу буксуют, минские соглашения не выполнены ни на йоту. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По его словам, на переговорных площадках ничего существенного не происходит, нет никакого прогресса. "Будем смотреть объективно: за эти годы было очень много встреч, очень много предпринято действий и шагов, но по факту минские соглашения не выполнены ни на йоту, причем именно из-за позиции Украины", - заявил Пушилин в интервью РИА Новости.

По его мнению, Киев не отказался от силового варианта решения конфликта в Донбассе. Об этом свидетельствуют ежедневные обстрелы со стороны ВСУ.

Пушилин также отметил, что возвращение Донбасса в состав Украины сегодня невозможно. "После переворота в 2014 году это уже даже не та Украина. Это нечто иное - какое-то другое образование, которое не позволяет существовать ей как единому государственному пространству. Мы сейчас видим движение совершенно в ином направлении - деградация и распад", - отметил глава ДНР.

Он также заявил, что Донецк готов предоставить в Европейский суд по правам человека все необходимые доказательства вины Киева в преступлениях, совершенных в Донбассе с 2014 года. "В ДНР несколько лет действует комиссия по фиксации военных преступлений со стороны Украины. А вот сейчас на таком высоком межгосударственном уровне этот иск я считаю своевременным", - отметил Пушилин, комментируя подачу Россией жалобы в ЕСПЧ на Украину.