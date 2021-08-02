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Рубрика: В мире

Пушилин: На переговорах по Донбассу нет никакого прогресса

Текст: Юрий Когалов

Переговоры по Донбассу буксуют, минские соглашения не выполнены ни на йоту. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

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По его словам, на переговорных площадках ничего существенного не происходит, нет никакого прогресса. "Будем смотреть объективно: за эти годы было очень много встреч, очень много предпринято действий и шагов, но по факту минские соглашения не выполнены ни на йоту, причем именно из-за позиции Украины", - заявил Пушилин в интервью РИА Новости.

По его мнению, Киев не отказался от силового варианта решения конфликта в Донбассе. Об этом свидетельствуют ежедневные обстрелы со стороны ВСУ.

Пушилин также отметил, что возвращение Донбасса в состав Украины сегодня невозможно. "После переворота в 2014 году это уже даже не та Украина. Это нечто иное - какое-то другое образование, которое не позволяет существовать ей как единому государственному пространству. Мы сейчас видим движение совершенно в ином направлении - деградация и распад", - отметил глава ДНР.

Он также заявил, что Донецк готов предоставить в Европейский суд по правам человека все необходимые доказательства вины Киева в преступлениях, совершенных в Донбассе с 2014 года. "В ДНР несколько лет действует комиссия по фиксации военных преступлений со стороны Украины. А вот сейчас на таком высоком межгосударственном уровне этот иск я считаю своевременным", - отметил Пушилин, комментируя подачу Россией жалобы в ЕСПЧ на Украину.

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