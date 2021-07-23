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23.07.2021 18:16
Рубрика: В мире

ЕСПЧ зарегистрировал жалобу России против Украины

Текст: Юрий Когалов
Европейский суд по правам человека зарегистрировал межгосударственную жалобу России против Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление суда.

"22 июля правительство Российской Федерации подало межгосударственную жалобу против Украины на основании статьи 33 (межгосударственные дела) Европейской конвенции о правах человека. Это первая межгосударственная жалоба, инициированная Россией. Эта жалоба была зарегистрирована под номером 36958/21", - отмечается в распространенном заявлении.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Как отметили в генеральной прокуратуре РФ, "обращение призвано привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины".

Жалоба содержит подробное описание процесса неконституционной смены власти на Украине и продвижения в украинские государственные органы националистических сил, что явилось основной причиной последовавших массовых нарушений Конвенции и Протоколов к ней.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ЕСПЧ должны заняться своими прямыми обязанностями и "обратить взор на тот регион, где погибают дети от взрывов снарядов и шальных пуль, где люди, которые всю жизнь проработали, не могут получить социальные пособия и пенсии, потому что они отрезаны и заблокированы".

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