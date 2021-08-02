Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении

Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении. Президент России пожелал ему успехов, крепкого здоровья и благополучия.

"Рассчитываю, что деятельность возглавляемого вами правительства будет способствовать дальнейшему развитию дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также упрочению мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе",- говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Российский президент также выразил готовность к продолжению конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня.