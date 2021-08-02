Новости

Bloomberg: Германия не откажется от "Северного потока-2" даже под давлением США 18:32
Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении 18:20
YouTube без рекламы станет дешевле 18:18
В ЮАР запущена крупнейшая в Африке угольная электростанция 18:14
Репетитора обвинили в склонении подростка к краже 3 млн рублей у родителей 18:08
В Германии будут судить 100-летнего охранника концлагеря 17:22
Грецию охватили пожары из-за аномальной жары 17:12
Бастрыкин поручил передать в Москву дело воронежского участкового 16:49
ФАС согласовала предельную цену на новую упаковку вакцины "КовиВак" 16:44
Первая в истории Олимпиад спортсменка-трансгендер не смогла выиграть медаль 16:40
На фестивале "Спасская башня" выступит сводный оркестр ВДВ 16:36
Видео: Аглая Шиловская стала победительницей шоу "Три аккорда" 16:27
Российские синхронистки лидируют после короткой программы на Олимпиаде 16:11
В парке Горького десантникам напомнили о запрете купания в фонтанах 16:00
Ученые назвали способ продлить жизнь на пять лет 16:00
В Ростове скончался известный дизайнер и архитектор Вячеслав Козлов 15:59
Жительница Индии попала в больницу после взрыва батареи в новом смартфоне 15:52
Диснеевский "Круиз по джунглям" возглавил прокат в России и США 15:49
В главном храме ВДВ прошла Божественная литургия 15:34
Новой ведущей шоу "Орел и решка" стала актриса Анфиса Черных 15:30
Кубинец Лопес стал первым в истории борьбы четырехкратным чемпионом Игр 15:29
В центре Москвы остановлены трамваи 15:29
ЦИК зарегистрировал список кандидатов Партии Роста для участия в выборах 15:20
Белоусов поддержал создание карты влияния ограничений на бизнес 15:18
Репертуар театров проверят на соответствие стратегии нацбезопасности 15:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
02.08.2021 18:20
Рубрика: Власть

Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении

Текст: Айсель Герейханова

Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении. Президент России пожелал ему успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Путин заявил о доверии армянского народа к Пашиняну

"Рассчитываю, что деятельность возглавляемого вами правительства будет способствовать дальнейшему развитию дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также упрочению мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе",- говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Российский президент также выразил готовность к продолжению конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент

Главное сегодня

В Госдуме назвали ахинеей в европейском стиле заявление Кулебы о Крыме
Кудрин рассказал, как России получить эффективную экономику
Пенсионный фонд начал выплачивать пособие на детей-школьников
ФАС согласовала предельную цену на новую упаковку вакцины "КовиВак"
Нарышкин: США при любой власти демонизируют Россию
Путин поручил кабмину и ЦБ координировать действия в борьбе с инфляцией
Минюст разрешил ЗАГСам проводить регистрацию брака на дому