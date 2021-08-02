Никол Пашинян вернулся на пост премьер-министра Армении

Президент Армении Армен Саркисян назначил Никола Пашиняна премьер-министром республики. Об этом свидетельствует указ, опубликованный на сайте главы государства.

"На основе статьи 149 Конституции Армении назначить Никола Пашиняна премьер-министром", - говорится в указе президента. Его кандидатуру выдвинула ранее правящая парламентская фракция "Гражданский договор".

Новый кабинет министров должен быть сформирован с течение 15 дней, этого требует Конституция Армении.

На прошедших 20 июня внеочередных парламентских выборах партия Пашиняна получила большинство в Национальном собрании. За "Гражданский договор" проголосовали 53,92% жителей Армении, пришедших на избирательные участки. Это позволило вновь выдвинуть его кандидатуру на пост премьера.

Сами выборы проводились после того, как правительство ушло в отставку, а парламент не смог утвердить нового премьера. Это было сделано специально, чтобы в ходе выборов Пашинян мог заручиться поддержкой для проведения своей политики.