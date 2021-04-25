Президент Армении принял отставку правительства

Президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства страны. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте президента.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об уходе в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов. При этом он продолжит руководить правительством до выборов.

Отметим, что внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня. Такое решение было принято в ходе встречи премьера Никола Пашиняна с лидером фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном. Согласно законодательству страны, премьер-министр должен уйти в отставку, а его отстранение от должности должно состояться за 45-60 дней до выборов.