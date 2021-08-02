ЦИК: На участие в онлайн-голосовании подано более 16 тысяч заявлений

На участие в дистанционном электронном голосовании уже подано свыше 16 152 заявлений избирателей, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании ЦИК в понедельник.

Подавать документы на участие в дистанционном электронном голосовании можно со 2 августа.

"На сей момент поступило 16 152 заявления. По Москве - 11904, с портала Госуслуг 2065, с Mos.ru - 9842, в Севастополе пока ноль, в Курской области 57, в Мурманской 125, в Нижегородской 143, в Ростовской 116, и в Ярославской области 91 заявление", - сказала Памфилова на заседании Центризбиркома.

Для участия в "мобильном избирателе" подано свыше 3,6 тыс. заявлений, добавила она.