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02.08.2021 13:43
Рубрика: Общество

Гроза и сильный ветер идут на Москву

Текст: Ирина Рыбникова

Во второй половине дня 2 августа в столичном регионе синоптики прогнозируют грозу с достаточно ощутимым ветром, порывы которого могут достигнуть 17 метров в секунду. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

На Дону из-за аномальной жары объявили штормовое предупреждение

При этом сохранится высокая температура - в Москве 29-30 градусов, в Подмосковье - до 32 градусов.

Напомним, в регионе из-за жары и грозы объявлен последний, оранжевый уровень погодной опасности. Жителям рекомендуется не выходить из дома без головных уборов, а при начале грозы - не укрываться и не парковать машины под деревьями и шаткими рекламными конструкциями.

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