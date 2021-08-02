Гроза и сильный ветер идут на Москву

Во второй половине дня 2 августа в столичном регионе синоптики прогнозируют грозу с достаточно ощутимым ветром, порывы которого могут достигнуть 17 метров в секунду. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

При этом сохранится высокая температура - в Москве 29-30 градусов, в Подмосковье - до 32 градусов.

Напомним, в регионе из-за жары и грозы объявлен последний, оранжевый уровень погодной опасности. Жителям рекомендуется не выходить из дома без головных уборов, а при начале грозы - не укрываться и не парковать машины под деревьями и шаткими рекламными конструкциями.