Разыгравший приступ COVID в метро пранкер получил 2 года и 4 месяца колонии

Приговором Пресненского суда Кароматулло Джаборов, Станислав Мелехов, Исаченко А.А. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ - хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

По ее словам, Джаборову назначено наказание в виде двух лет и четырех месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Исаченко и Мелехов получили два года условно, с испытательным сроком три года.

В феврале 2020 года МВД сообщило о задержании молодого человека, который в вагоне на Таганско-Краснопресненской линии метро упал, имитируя внезапный приступ. Его сообщники стали кричать, что у него опасная вирусная инфекция, провоцируя панику среди пассажиров. После задержания выяснилось, что пранкер - это гражданин Таджикистана Джаборов.