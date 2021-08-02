В Гидрометцентре назвали причину аномальной жары в Москве 2 августа

Температура воздуха в Центральном федеральном округе 2 августа на 4-5 градусов превысит климатическую норму. "Связано это с тем, что поступают очень теплые воздушные массы по западной периферии циклона. Погода облачная с прояснениями. Воздух насыщенный влагой и теплый. В понедельник температура 25-29, а по области до 30 градусов", - рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он уточнил, что уже 3 августа ЦФО окажется в холодной части антициклона. "Вторник еще переходный день, а, начиная со среды, уже осадков существенных не ожидается", - добавил метеоролог.

Ранее сообщалось, что после аномального жаркого понедельника в Москве установится комфортная летняя погода. Столбики термометров не будут подниматься выше отметки +24 градуса. И такой температурный фон продержится до конца рабочей недели. В ночные часы воздух будет остывать до 10-15 градусов. "Свежесть утром уже будет чувствоваться. И это нормально", - сказал Вильфанд.