Владелец хосписа в Красногорске получил 6,5 лет колонии

Красногорский городской суд признал виновным Дмитрия Новикова в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть более двух лиц.

Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, с учетом позиции гособвинения суд приговорил Новикова к шести с половиной годам колонии общего режима.

В мае 2020 года в хосписе для престарелых в Красногорске из-за возгорания электропроводки произошел пожар. В огне погибли девять стариков, еще трое позже скончались в больнице.

Как сказано в обвинительном заключении, в период с марта 2019 года по март 2020 года Новиков заселил в обычный арендованный дом в коттеджном поселке 29 подопечных пожилого возраста. При этом в доме была сделана перепланировка, но не соблюдены меры пожарной безопасности, в том числе не установлены системы оповещения и не проверены отделочные материалы в помещениях.

По данным следствия, ввиду допущенных нарушений норм и правил пожарной безопасности в результате пожара, произошедшего 10 мая 2020 года, от отравления угарным газом на месте скончались девять человек, трое скончались от ожогов в медицинском учреждении, еще одной женщине был причинен тяжкий вред здоровью.