Прокурор попросил для директора хосписа в Красногорске семь лет колонии

Гособивнение во время прений в Красногорском городском суде попросило приговорить владельца хосписа Дмитрия Новикова к семи годам колонии общего режима за смерть 12 стариков. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

Новиков обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ - выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц. В мае 2020 года в хосписе для престарелых в Красногорске года из-за возгорания электропроводки произошел пожар. В огне погибли девять стариков, еще трое позже скончались в больнице.

По версии следствия, в марте 2019 года обвиняемый арендовал обычный жилой дом в микрорайоне Опалиха городского округа Красногорск Московской области. В коттедже, который располагался в элитном поселке он организовал хоспис, о чем даже не подозревали живущие рядом соседи. Для завлечения стариков и извлечения прибыли Новиков разместил в интернете рекламу и нанял персонал.

По данным следствия, для размещения в доме максимального количества пожилых людей он сделал в доме перепланировку, установил дополнительные лампы и розетки. При этом им не были соблюдены меры пожарной безопасности, в том числе не установлены системы оповещения и не проверены отделочные материалы в помещениях.

Как сказано в обвинительном заключении, в период с марта 2019 года по март 2020 года он заселил в дом 29 подопечных пожилого возраста. Ввиду допущенных нарушения норм и правил пожарной безопасности, в результате пожара, произошедшего 10 мая 2020 года, от отравления угарным газом на месте скончались 9 человек, ещё 3 скончались от ожогов в медицинском учреждении, еще одной женщине был причинён тяжкий вред здоровью. Когда на место пожара приехали спасатели , они не ожидали что дом рассчитанный на одну семью будет забит десятками стариков. Людей выносили из огня на руках, вытаскивали из окон из вырезанных отверстий в крыше. Причем комнаты для лежащих стариков были устроены на третьем этаже. Шансов на самостоятельное спасение у немощных стариков из этой ловушки не было.