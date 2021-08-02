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02.08.2021 04:05
Рубрика: Происшествия

Дожди размыли федеральную трассу в Приамурье

Текст: Ольга Коваль

В Магдагачинском районе Амурской области временно ограничили движение по федеральной трассе "Амур". Причиной стал размыв дорожного полотна из-за обильных осадков.

"На 1225-м километре автодороги произошел подмыв дорожного полотна. Объезд данного участка невозможен, движение транспортных средств приостановлено", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Амурской области.

На аварийном участке с двух сторон выставлены посты ГИБДД. К месту ЧП уже направляются восстановительные бригады и спасатели.

Напомним, в ночь на воскресенье на Приамурье обрушились проливные дожди. В двух районах затопило жилые дома и приусадебные участки. Водой размыло два автомобильных моста, из-за чего два населенных пункта оказались отрезаны от внешнего мира.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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