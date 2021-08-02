В Приамурье начали проверку после размыва участка федеральной трассы

Прокуратура Магдагачинского района организовала проверку из-за ограничения движения на федеральной трассе "Амур", где из-за сильных дождей обвалилась часть дорожного полотна.

Как сообщили в надзорном ведомстве, на месте ЧП побывал заместитель районного прокурора. Он осмотрел аварийный участок, проверил, как идет работа по его восстановлению, а также встретился с людьми, которые томятся в ожидании открытия дороги.

"В ходе проверки будет дана оценка своевременности устранения возникшей ситуации, проведения ремонтно-восстановительных работ, исполнения законодательства о безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, участок на 1225-м километре автодороги "Амур" размыло в воскресенье, там образовался провал. Движение транспорта приостановлено. Ремонтные бригады занимаются восстановлением дорожного полотна.