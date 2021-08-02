Военные Ил-76 будут тушить лесные пожары в Оренбургской области

Военную авиацию вновь привлекли для ликвидации крупных очагов природных пожаров. С этой недели экипажи ВКС начнут летать на их тушение в Оренбургской области.

"По решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Оренбургской области задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации", - сообщило военное ведомство в понедельник, 2 августа.

Там уточнили, что военные транспортные борты, оборудованные выливными авиационными приборами, вылетели с аэродромов в Тверской и Псковской областях. Машины укомплектовали экипажами, прошедшими соответствующую подготовку.

Напомним, что Воздушно-космические силы по поручению президента страны участвуют в ликвидации стихийных бедствий в различных регионах страны. Военные летчики, в частности, уже много дней занимаются опасной работой в Республике Саха (Якутия). Для борьбы с пламенем в этом регионе по указанию министра обороны оперативно создали специальную авиагруппировку. В нее вошли самолеты Ил-76, оборудованные выливными авиационными приборами ВАП-2 емкостью 42 тонны, и вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ- 5 емкостью пять тонн.