Федор Конюхов вернулся в Мурманск с Северного полюса

На льдине Федор Конюхов изучал интенсивность таяния льдов и маршруты их дрейфа с помощью спутниковых трекеров Iridium. Кроме того, при поддержке Института океанологии РАН в ходе этой экспедиции впервые были проведены замеры сейсмической активности дна Северного Ледовитого океана. Федору Конюхову удалось сделать уникальную запись сейсмической активности океана на автономный сейсмограф. Благодаря этому в распоряжении российских ученых-океанологов появится эталонная запись естественного фона Северного Ледовитого океана и сейсмической активности земной коры в этом районе.

Специально для этой экспедиции компанией из Новосибирска была спроектирована и изготовлена уникальная палатка "Роснар Р-436". Проект палатки создавался эксклюзивно по техническому заданию Штаба Федора Конюхова как "Одиночная дрейфующая полярная станция". Для этого базовую двуслойную модель дополнительно утеплили до пяти слоев. Получился большой "спальный мешок" в полный рост по высоте, внутри которого установлена кровать и твердотопливная печь длительного горения. Лежанка кровати имеет два метра в длину, метр в ширину и 80 сантиметров в высоту. Такая высота позволяет разместить под ней все снаряжение и является дополнительной защитой на случай утечки угарного газа во время возможной аварийной ситуации. "Спальный модуль" имеет по кругу три слоя с утеплителем из вспененного полиэтилена. Дополнительно внутри предусмотрен режим "искусственной ночи" с затемнением и смотровые окна для наблюдения за обстановкой снаружи палатки.

В свободное от исследований время путешественник вел дневник и занимался живописью - с собой у него было несколько холстов размером 90 на 60 сантиметров. За время дрейфа он написал семь этюдов, один из которых подарил руководителю экспедиции - президенту клуба полярных путешествий Poseidon Expeditions Николаю Савельеву. В культурно-выставочном центре Русского музея" Мурманского областного художественного музея 4 августа начнет работу выставка Федора Конюхова "Путешествие длиною в жизнь".

Мерзнуть на льдине Федору Конюхову не пришлось. С момента начала дрейфа он ежедневно фиксировал колебания температуры от минус 1 до плюс 1 градуса, снег на льдине интенсивно таял. Благодаря полярному дню в это время нет разницы между ночью и днем - светло круглые сутки. Ежедневно путешественник, вооружившись ружьем, делал обход льдины, проверял лед и надежность крепления палатки. Также он контролировал работу сейсмографа, разработанного специалистами океанологического института имени Ширшова.

- Время летело очень быстро, - поделился путешественник. - Мы прибыли на Северный полюс 15 июля. Еще виднелись следы от стоянки ледокола, и казалось, что это было только вчера, а на самом деле прошло уже десять дней. На Северном полюсе я был неоднократно, но летом я побывал там впервые. Мне даже не хватало холода. В экспедиции я отправляюсь не только ради приключений. Это моя жизнь. Страх перед стихией всегда есть, это нормально. Но любопытство, любознательность превышает страх. Я люблю нашу планету. И сколько бы я ни путешествовал, мне все время кажется, что я видел еще очень мало.