Конюхов остался один на дрейфующей льдине в районе Северного полюса

Новости

В Россельхознадзоре выявили признаки массовой подделки рыбных консервов 10:44
Посетителям МАКС-2021 покажут первые российские "электросамолеты" 10:42
Наталья Сергунина рассказала о возможностях конкурса "Доброволец Москвы" 10:29
12 перепрофилированных под COVID стационаров возвращаются к плановой работе в Москве 10:05
Кто представит РФ и Беларусь в конкурсах на "Славянском базаре в Витебске" 09:27
Эксперты предупредили о последствиях деловой переписки в соцсетях 09:08
Пресс-секретарь Зеленского раскритиковал итоги переговоров Меркель и Байдена 08:52
Россиянка Авсарагова одержала вторую победу в Bellator 08:28
90 человек погибли от наводнения в округе Арвайлер в Германии 08:26
В Олимпийской деревне в Токио выявлен заболевший коронавирусом 08:17
В Якутии за сутки количество пожаров уменьшилось на 38 очагов 08:06
Эксперт рассказал, как спланировать расходы 08:05
Таиланд обновил антирекорд по числу смертей от коронавируса за сутки 07:50
Эксперт рассказал, чем коронавирус отличается от ряда других вирусов 07:40
Во Флориде мужчина украл аллигатора из парка 07:19
В Гаити доставлены первые 500 тысяч доз вакцины от коронавируса 06:51
Спасатели вылетели в затопленный Верхнебуреинский район Хабаровского края 06:37
Июль 2021 года на европейской части РФ может войти в список самых жарких 06:30
Перечислены категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты 05:46
Турецким отелям грозит закрытие за "шведский стол" 05:22
Байден обвинил соцсети в дезинформации о COVID-19 и вакцинах 05:19
Число погибших из-за оползня в японском Атами выросло до 13 04:34
В Хабаровском крае из-за паводка эвакуировано 130 человек 04:07
Дональд Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях 03:54
Российские дипломаты встретились с Виктором Бутом в американской тюрьме 03:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Как Федор Конюхов на Северном полюсе в одиночку встретит атомный ледокол
Как Федор Конюхов на Северном полюсе в одиночку встретит атомный ледокол
17.07.2021 10:24
Рубрика: Общество

Конюхов остался один на дрейфующей льдине в районе Северного полюса

Текст: Александр Емельяненков
Пока в Росгидромете (заказчик) и на Адмиралтейских верфях (строитель) ожидают деньги из резервного фонда правительства на достройку и оснащение самодвижущейся платформы "Северный полюс" для команды ученых-полярников, одиночную вахту на дрейфующем льду прямо с макушки планеты начал известный российский путешественник Федор Конюхов.
Федор Конюхов проводил ледокол "50 лет Победы" обратным курсом в Мурманск в точке с координатами 89°58'02'' с.ш. и 171°17'05'' з.д. Где-то рядом через две недели надеется его и встретить. Фото: Александр Емельненков

Как рассказала и показала вчера "Российская газета", в этот раз неугомонный Конюхов не сам пришел на Северный полюс, а переместился туда на борту атомного ледокола "50 лет Победы" - как специальный гость первого за два последних года туристического рейса на Северный полюс.

Фото: архив СПМБМ "Малахит" / ПО "Севмаш"
Память о самой скоростной в мире АПЛ и ее создателях увековечат

Пять дней пути и общения с участниками тура позади, впереди - две недели запланированного одиночества. Вот короткая радиограмма, поступившая в штаб "Атомфлота" в Мурманске с борта ледокола "50 лет Победы":

"16.07.2021 В 20:09 МСК. ШИРОТА:89 ГРАД 58,2 МИН СЕВ ДОЛГОТА:171 ГРАД 17,5 МИН ЗАПАД. ВЫСАДИЛИ НА ЛЕД ОДНОГО ПАССАЖИРА: КОНЮХОВ ФЕДОР ФИЛИППОВИЧ,12.12.1951 Г.Р.".

Искатель приключений, опытный мореход, альпинист и воздухоплаватель, он уже три раза достигал Северного полюса - в одиночку и в группе, на лыжах, лодке и собачьих упряжках. А теперь решил, наконец, отдохнуть…

На странице путешественника в Сети сказано, что в ходе одиночной полярной экспедиции он будет "изучать интенсивность таяния арктических льдов и маршруты их дрейфа". А "свободное от исследований время" планирует посвятить творчеству "и создать серию живописных работ, посвященных красоте арктической природы".

В 2018 году Конюхов уже ходил с ледоколом на Северный полюс. А в 2019- туда ходил… его портрет. Фото: Александр Емельненков

Перед выходом из Мурманска сам путешественник заявил, что еще займется "сбором данных по уровню концентрации микропластика". Вся научная программа, по его же словам, согласована с Институтом океанологии РАН: "Я впервые совершаю одиночную полярную экспедицию и посвящаю ее проекту "Чистая Арктика". Представлять этот проект - большая ответственность для меня".

Федоров Конюхов и его станция СП-1 в первый день одиночного дрейфа. Фото: Сайт Федора Конюхова

Дрейф на льдине продлится две недели или чуть меньше. Как ожидается, Федора Конюхова и его мини-станцию снимет со льда тот же ледокол "50 лет Победы" в следующем рейсе на Северный полюс. Плановые даты: 21 июля - 3 августа.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

Главное сегодня

Путин дал поручения по итогам участия в съезде "Единой России". Главное
Перечислены категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты
S&P подтвердило рейтинг России со стабильным прогнозом
Пилота и пассажира госпитализировали после жесткой посадки Ан-28 под Томском
Турецким отелям грозит закрытие за "шведский стол"
Искусственный интеллект заставит людей постоянно менять профессии
Почему детей тоже нужно прививать от COVID-19