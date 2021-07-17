Конюхов остался один на дрейфующей льдине в районе Северного полюса

Федор Конюхов проводил ледокол "50 лет Победы" обратным курсом в Мурманск в точке с координатами 89°58'02'' с.ш. и 171°17'05'' з.д. Где-то рядом через две недели надеется его и встретить. Фото: Александр Емельненков

Как рассказала и показала вчера "Российская газета", в этот раз неугомонный Конюхов не сам пришел на Северный полюс, а переместился туда на борту атомного ледокола "50 лет Победы" - как специальный гость первого за два последних года туристического рейса на Северный полюс.

Пять дней пути и общения с участниками тура позади, впереди - две недели запланированного одиночества. Вот короткая радиограмма, поступившая в штаб "Атомфлота" в Мурманске с борта ледокола "50 лет Победы":

"16.07.2021 В 20:09 МСК. ШИРОТА:89 ГРАД 58,2 МИН СЕВ ДОЛГОТА:171 ГРАД 17,5 МИН ЗАПАД. ВЫСАДИЛИ НА ЛЕД ОДНОГО ПАССАЖИРА: КОНЮХОВ ФЕДОР ФИЛИППОВИЧ,12.12.1951 Г.Р.".

Искатель приключений, опытный мореход, альпинист и воздухоплаватель, он уже три раза достигал Северного полюса - в одиночку и в группе, на лыжах, лодке и собачьих упряжках. А теперь решил, наконец, отдохнуть…

На странице путешественника в Сети сказано, что в ходе одиночной полярной экспедиции он будет "изучать интенсивность таяния арктических льдов и маршруты их дрейфа". А "свободное от исследований время" планирует посвятить творчеству "и создать серию живописных работ, посвященных красоте арктической природы".

В 2018 году Конюхов уже ходил с ледоколом на Северный полюс. А в 2019- туда ходил… его портрет. Фото: Александр Емельненков

Перед выходом из Мурманска сам путешественник заявил, что еще займется "сбором данных по уровню концентрации микропластика". Вся научная программа, по его же словам, согласована с Институтом океанологии РАН: "Я впервые совершаю одиночную полярную экспедицию и посвящаю ее проекту "Чистая Арктика". Представлять этот проект - большая ответственность для меня".

Федоров Конюхов и его станция СП-1 в первый день одиночного дрейфа. Фото: Сайт Федора Конюхова

Дрейф на льдине продлится две недели или чуть меньше. Как ожидается, Федора Конюхова и его мини-станцию снимет со льда тот же ледокол "50 лет Победы" в следующем рейсе на Северный полюс. Плановые даты: 21 июля - 3 августа.