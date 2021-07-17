Конюхов остался один на дрейфующей льдине в районе Северного полюса

Как рассказала и показала вчера "Российская газета", в этот раз неугомонный Конюхов не сам пришел на Северный полюс, а переместился туда на борту атомного ледокола "50 лет Победы" - как специальный гость первого за два последних года туристического рейса на Северный полюс.
Пять дней пути и общения с участниками тура позади, впереди - две недели запланированного одиночества. Вот короткая радиограмма, поступившая в штаб "Атомфлота" в Мурманске с борта ледокола "50 лет Победы":
"16.07.2021 В 20:09 МСК. ШИРОТА:89 ГРАД 58,2 МИН СЕВ ДОЛГОТА:171 ГРАД 17,5 МИН ЗАПАД. ВЫСАДИЛИ НА ЛЕД ОДНОГО ПАССАЖИРА: КОНЮХОВ ФЕДОР ФИЛИППОВИЧ,12.12.1951 Г.Р.".
Искатель приключений, опытный мореход, альпинист и воздухоплаватель, он уже три раза достигал Северного полюса - в одиночку и в группе, на лыжах, лодке и собачьих упряжках. А теперь решил, наконец, отдохнуть…
На странице путешественника в Сети сказано, что в ходе одиночной полярной экспедиции он будет "изучать интенсивность таяния арктических льдов и маршруты их дрейфа". А "свободное от исследований время" планирует посвятить творчеству "и создать серию живописных работ, посвященных красоте арктической природы".
Перед выходом из Мурманска сам путешественник заявил, что еще займется "сбором данных по уровню концентрации микропластика". Вся научная программа, по его же словам, согласована с Институтом океанологии РАН: "Я впервые совершаю одиночную полярную экспедицию и посвящаю ее проекту "Чистая Арктика". Представлять этот проект - большая ответственность для меня".
Дрейф на льдине продлится две недели или чуть меньше. Как ожидается, Федора Конюхова и его мини-станцию снимет со льда тот же ледокол "50 лет Победы" в следующем рейсе на Северный полюс. Плановые даты: 21 июля - 3 августа.