На Кубани чат-бот подскажет, где есть вакцина и какая там очередь

Создание чат-бота, в автоматическом режиме помогающего пользователям, далеко не новинка, но именно в сфере вакцинации его применили впервые. Виртуальный помощник работает на платформе Telegram @vac23_bot и указывает, где в прививочных пунктах меньше очередь ожидания и сколько вакцины в каждом из них в наличии. Также чат-бот подскажет адрес, куда ехать, и номера телефонов, по которым можно проконсультироваться. Онлайн-консультант был разработан минздравом Кубани совместно с Центром управления регионом и департаментом информационной политики Краснодарского края.

- Мы постарались создать полезный сервис для жителей Кубани, - рассказывает руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Галина Жукова. - Этот инструмент поможет сделать работу прививочных пунктов более прозрачной, а процесс вакцинации - комфортнее для жителей и гостей края. Бот дает возможность человеку выбрать самый удобный для него пункт, где, например, достаточное количество вакцины и небольшие очереди. Информация собирается по всему региону.

К тому же в виртуальном помощнике предусмотрена функция обратной связи, а его возможности планируют дорабатывать по мере поступления предложений и замечаний от пользователей.