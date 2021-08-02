Пешехода, спровоцировавшего смертельную ­аварию, отправили в колонию

За нарушение Правил дорожного движения даже пешеход может оказаться за решеткой. Это подтвердило, по сути, беспрецедентное решение судей Калмыкии: они присудили год колонии пешеходу, который спровоцировал смертельное ДТП.

Пешеход несет такую же ответственность за безопасность на дороге, как и водитель. Фото: Александр Корольков

Согласно статистике ГИБДД, половина наездов на пешеходов происходит по их вине. Они переходят дорогу в неположенном месте, на красный сигнал светофора, они выскакивают под колеса из-за припаркованного транспорта, выходят на дорогу в нетрезвом виде. Закон предусматривает их ответственность вплоть до уголовной. Однако, как правило, пешеходы отделываются административным штрафом. За нарушение правил - 500 рублей, а за нарушение в нетрезвом виде - от 1 до 1,5 тысячи рублей. Но только не в этом случае. Итак, водитель Ханинов возвращался на машине со своим приятелем поздно ночью домой в Элисту. На одном из участков дороги они догнали грузовик, который Ханинов решил обогнать. Обгон был уже завершен, как вдруг прямо перед автомобилем, буквально в 10 - 15 метрах, из темноты фары выхватили черную фигуру человека. Водитель резко крутанул руль вправо, и машина улетела в кювет.

Как стало известно, накануне некто Бюрчиев основательно выпил. А потом решил пойти пешком в Элисту. Но, выйдя на трассу, перепутал направление и пошел в противоположную сторону, плохо понимая куда он идет. А шел он прямо по проезжей части. Причем был в темной одежде, и никаких световозвращающих элементов на ней, понятное дело, не было.

По его показаниям, когда на него ехали машины, он уходил на обочину, а потом снова возвращался на проезжую часть. Он увидел, как по встречной полосе едет машина, но с дороги не ушел. А затем увидел, как эту машину начала обгонять другая. Поняв, что машина приближается, он начал двигаться к обочине, машина в это время начала двигаться на свою полосу, а потом улетела в кювет. Испугавшись, Бюрчиев пошел дальше.

Ханинова выбросило из автомобиля. Он не был пристегнут. Его приятель вместе с присоединившимся к нему водителем грузовика, который они обогнали, нашли Ханинова в 15 метрах от разбитой машины без признаков жизни. Вскоре на место происшествия прибыла "скорая", врачи которой констатировали его смерть. Также подъехала полиция. Водитель грузовика рассказал, что произошло, а также сообщил, что пешеход, не останавливаясь, отправился дальше по дороге.

Полиция нашла пешехода около придорожного кафе. Его доставили на медосвидетельствование. Первый тест показал 1,2 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Второй тест, проведенный через 15 минут, показал уже 1,23 мг/л. Это при допустимой погрешности 0,16 мг/л.

Исследовав все обстоятельства дела, назначив необходимые экспертизы и изучив их результаты, районный суд пришел к выводу в виновности в этом ДТП Бюрчиева. Кроме того, суд не нашел смягчающих вину обстоятельств, зато посчитал отягчающим его нетрезвое состояние. А поэтому признал его виновным по части 2 статьи 268 Уголовного кодекса в нарушении пешеходом правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Эта статья предусматривает ограничение свободы на срок до четырех лет, либо принудительные работы на тот же срок, либо лишение свободы на тот же срок.

Суд приговорил его к одному году лишения свободы в колонии-поселении.

Суд не нашел смягчающих вину обстоятельств, зато признал отягчающим нетрезвое состояние пешехода, поэтому и назначил лишение свободы

Бюрчиев подал апелляцию с просьбой смягчения приговора. Но Верховный суд Республики Калмыкия не согласился с доводами апелляционной жалобы о чрезмерной суровости наказания и оснований для его смягчения не нашел. Он указал, что вывод суда первой инстанции о виновности Бюрчиева в совершении преступления основан на имеющихся в материалах дела доказательствах, исследованных в судебном заседании всесторонне, полно и объективно. А поэтому приговор оставил в силе.

Пожалуй, это действительно выдающееся решение. До сих пор водители несли ответственность за наезды на пешеходов даже в том случае, если ДТП произошло не по их вине. Пусть даже с водителей снималась уголовная или административная ответственность, но гражданская, в виде возмещения вреда здоровью, оставалась. В то же время пешеходы, как правило, и вовсе не несли никакой ответственности. Может, угроза уголовного преследования как-то переломит сложившийся стереотип " пешеход всегда прав"?

Правда, есть одна сложность. Доказать виновность пешехода в том, что именно он спровоцировал ДТП, а не водитель, который не справился с управлением, очень сложно. Не менее сложно найти того пешехода, который спровоцировал аварию. Ведь ждать на месте прибытия полиции он точно не будет. А номеров, чтобы установить его личность, или хотя бы вычислить по ним, куда он скрылся, у пешехода, увы, нет.